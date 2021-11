Trapani accoglie la Nazionale Paralimpica di Tiro con l’Arco

La Nazionale Paralimpica di Tiro con l’Arco si trova già da qualche giorno in città per il raduno tecnico in seguito ai Giochi di Tokyo in vista dei Mondiali di Dubai previsti nel prossimo febbraio. Proprio stamattina, presso la Caserma Giannettino – luogo proposto dall’Amministrazione Comunale previo consenso dei vertici militari e scelto dal team per gli allenamenti – il Sindaco ha voluto omaggiare gli atleti con il gagliardetto della Città di Trapani.

“Sono davvero felice di incontrare giovani donne e uomini valorosi, indomiti e grintosi come l’intero team della nazionale di tiro con l’arco che, con orgoglio, portano in giro per il mondo la bandiera italiana – dichiara il Sindaco Tranchida -. Il loro comportamento sia un esempio valido per giovani e adulti affinché questi possano lottare per superare difficoltà di ogni genere, vincendo le sfide che la vita ci pone davanti senza mai mollare. Un ringraziamento particolare al Sesto Reggimento Bersaglieri per aver aperto ancora una volta le porte della loro Caserma alla Città”.