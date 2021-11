L’Ordine dei Medici trapanesi incontra i cittadini per parlare di Covid, vaccini ed effetti psicologici

Un appuntamento, il primo sotto la presidenza del dottor Vito Barraco, che apre le porte dell’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della Provincia di Trapani, non solo ai medici ma anche agli utenti. Si terrà domenica 14 novembre nella sede di via Giuseppe Serraino Vulpitta, n. 6, con inizio alle 9 un incontro che vedrà alternarsi al tavolo dei relatori vari professionisti della materia sanitaria che si soffermeranno sulle conseguenze del Covid-19 focalizzando punti specifici come l’attuale situazione pandemica in Provincia di Trapani, i vaccini e gli effetti psicologici della pandemia.

Destinatari del corso sono i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di libera scelta, ginecologi, Specialisti nell’ambito dei pazienti fragili. Ma anche genitori e insegnanti di ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti della scuola media e superore, candidati a terza dose o boost (Immunodepressi, Oncologici, Over 60 vaccinati da oltre sei mesi, Sanitari…) e donne in gravidanza. Sulle pagine Facebook e Instagram dell’Ordine dei Medici di Trapani, nei giorni precedenti all’evento, gli utenti potranno rivolgere ai dottori tutte le domande che avranno una risposta nel corso dell’incontro.

Contemporaneamente dalle 10 alle 13 del 14 novembre, gli operatori dell’Hub vaccinale saranno a disposizione per la vaccinazione volontaria degli aventi diritto. Per la prenotazione del vaccino basterà utilizzare il modulo pubblicato sulla pagina Facebook ed Instagram dell’OMCEO della Provincia di Trapani. Per chi vuole partecipare all’evento e non ha green pass è possibile sottoporsi in loco a tamponi rapidi effettuati da operatori dell’USCA.

L’Ordine dei Medici trapanese vuole mettersi a disposizione dei sanitari in prima linea nella lotta alla pandemia, ma anche di tutti gli operatori coinvolti nell’ambito educativo e degli utenti stessi.