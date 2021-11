Erice che vogliamo e Pd verso la ricandidatura di Daniela Toscano

La politica ericina comincia a scaldare i motori, in vista delle amministrative della prossima primavera. Nei giorni scorsi, nella sede del PD ericino, la delegazione del Movimento per Erice che Vogliamo, composta dal portavoce (e assessore comunale) Enzo di Marco, dal vicesindaco Gianni Mauro, dall’assessora Rossella Cosentino, unitamente al presidente ad honorem Giacomo Tranchida ha tenuto un primo incontro con la locale dirigenza comunale del Partito Democratico, alla presenza della sindaca in carica, Daniela Toscano. All’ordine del giorno i temi per affrontare la prossima campagna elettorale del Comune di Erice, partendo dal programma di governo oltre al tema delle alleanze. Ampia la condivisione dei temi all’ordine del giorno e della stretta collaborazione tra il Movimento Erice che Vogliamo e il Partito Democratico, che si è concretizzata da ormai tre lustri con le giunte Tranchida e Toscano.

Rispetto alla disponibilità ad una ricandidatura manifestata dalla prima cittadina in carica è emersa una generale condivisione da parte dei partecipanti alla riunione, senza alcun veto in merito alle alleanza, purchè si rimanga in presenza di una piena sintonia programmatica volta a migliorare servizi e vivibilità per la comunità ericina, anche in stretta collaborazione con i comuni del comprensorio, per iniziate da Trapani e dall’agro ericino.

Si avvia dunque la fase della preparazione del programma di governo che si intende sottoporre all’attenzione dei cittadini e a quei movimenti politici e partiti che intendano dare il proprio contributo. “Il partito del territorio – dichiara Giacomo Tranchida – e dunque per lo sviluppo e valorizzazione del territorio e delle città che vogliamo, abbisogna sempre più di una visione programmatica e sinergica su area vasta. In questo senso stiamo lavorando per mettere assieme cittadini e cittadine che nelle nostre liste sapranno dare un contributo ai temi della difesa dell’ambiente, della promozione turistica e culturale, della valorizzazione della filiera agroalimentare. Erice è la naturale città alleata di Trapani e anche dal punto di vista politico la mia maggioranza sarà chiamata a impegnarsi nel proseguo delle politiche di buon governo”.