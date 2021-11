Volley: la Sigel Marsala pronta al big match contro la capolista Brescia

Archiviato il turno di riposo, comincia una nuova settimana per la Sigel che sarà impegnata due volte nel giro di pochi giorni. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 3 novembre, con le ragazze di coach Delmati pronte a ricevere alle 16 al PalaBellina le lombarde del Banca Valsabbina Brescia, formazione che guida la testa del plotone “A” dall’alto degli undici punti e tra le accreditate alla vittoria finale. In questo inizio le giallonere hanno incanalato quattro vittorie e sono l’unico sestetto imbattuto del girone, avendo lasciato per strada qualche turno fa un solo punto nel derby lombardo a Busto Arsizio. La compagine bresciana arriva da tre stagioni consecutive di A1, categoria conquistata durante il lungo ciclo targato Enrico Mazzola. A guidare la squadra adesso è Alessandro Beltrami, tecnico che in A1 è stato sulle panchine di Modena, Scandicci e Filottrano. Tra i pezzi pregiati del roster la schiacciatrice croata ex Roma Volley Club e Sassuolo Lea Cvtenic, le centrali Silvia Fondriest e Michela Ciarrocchi, provenienti rispettivamente dalla massima serie di Trento e di Casalmaggiore, e poi capitan Marika Bianchini, opposto classe 1993 nativa di Bagno a Ripoli (Firenze) che riparte dall’A2 di Brescia dopo lo stop per maternità. A dirigere il gioco e a distribuire gli attacchi in maniera equa per le compagne è Rachele Morello, lo scorso anno all’Olimpia Teodora Ravenna e medaglia d’oro nel 2018 con l’Italia agli Europei Under 19.

La formazione di Delmati, pur rispettando la valenza dell’avversario di giornata, è intenzionata a ripartire dopo la defaillance casalinga contro Ravenna. Le sigelline nella lunga settimana di preparazione hanno lavorato tanto e con intensità in palestra, insistendo sui fondamentali e sulla tecnica individuale. Capitan Panucci e compagne negli istanti di partita più concitati e di difficoltà potranno inoltre contare sul sostegno incondizionato della frangia del tifo de “Gli Irriducibili”.

Jessica Panucci, capitano e schiacciatrice della Sigel, è consapevole del livello di difficoltà che si cela dietro questo altro impegno casalingo: “Sicuramente la prossima partita è difficile così come ogni altro incontro che si presenta – dice – Loro sono una squadra che senza mezzi termini punta al salto di categoria. Dopo domenica, noi siamo rientrate in palestra a lavorare con il pensiero rivolto a questa partita e cercare di giocare a viso aperto contro Brescia. Dobbiamo tenere alto il grado di attenzione e proveremo a non concedere la possibilità all’avversario di vìolare il nostro domicilio”. Per questa partita e per altre occasioni di campionato la Società mette in campo una iniziativa rivolta in misura speciale agli studenti degli istituti superiori della città. Infatti, il Marsala Volley rivolge un invito speciale agli studenti dai 13 anni in su a richiedere fino ad esaurimento i biglietti del pacchetto Sicilfert Bio Compost. L’ingresso è gratuito per giovani fino a 12 anni. Il singolo tagliando di ingresso per assistere alla manifestazione sportiva, come per tutti i palazzetti di A2 e sancito da un accordo univoco dei club, è pari a 10 €. Come da prescrizioni attuali per le misure utili a mitigare la diffusione del virus Sars-CoV-2 per tutti gli impianti sportivi al chiuso anche il PalaBellina potrà essere riempito al 60% massimo della capienza. Per evitare lunghe code all’ingresso la società consiglia di presentarsi almeno con 30 minuti di anticipo, ricordando inoltre che vige l’obbligo di esibizione a vista del green pass al personale della Protezione Civile preposto al controllo e un documento di identità in corso di validità. Si potrà comunque seguire il match gratuitamente in live streaming sulla piattaforma Volleyball World, grazie al supporto logistico garantito da LaTr3-Canale 616 DT. Aggiornamenti sull’andamento in tempo reale dell’incontro si potranno inoltre trovare sul sito www.legavolleyfemminile.it o sulla app della Lega Volley Femminile. Il match tra Sigel Marsala Volley e Banca Valsabbina Brescia sarà diretto dal 1°arbitro Marco Pasin coadiuvato dal 2°arbitro Rachela Pristerà, entrambi della Fipav di Torino.