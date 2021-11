Calcio: un Marsala sciupone perde in caso con l’Oratorio di Marineo

Sconfitta amara per il Marsala Calcio di Mister Fabrizio Daghìo nella ottava giornata di andata del Campionato di Eccellenza (girone A) contro l’Oratorio di Marineo. Il 3-0 finale non rispecchia il reale andamento di un match in cui i lilibetani hanno mancato (per sfortuna o imprecisione) diverse occasioni: gli highlights della partita comprendono infatti anche due traverse, una per tempo, colpite da Spizzo e Paradiso, un rigore sbagliato di Calagna un minuto prima del gol di Azzara per gli ospiti e, ancora, un clamoroso errore di Carovana che, solo davanti al portiere avversario, ha sparato alto il pallone del possibile pareggio. Da due ripartenze sono arrivati gli altri due gol dei palermitani, che hanno generato un 3-0 eccessivamente pesante per il Marsala e per i valori visti in campo sul terreno di gioco di Paceco.

“Il lavoro svolto è quello giusto – dichiara Mister Daghìo – mancherebbero un buon attaccante ed un altro terzino per poter competere con chiunque, ma ai ragazzi non posso rimproverare assolutamente nulla, hanno dato la vita per la maglia. La palla del vantaggio la abbiamo avuta noi, è stato bravo Colley ad ipnotizzare Calagna. So anche che con i se non si fa la storia, ma se fossimo andati in vantaggio, penso che avremmo portato i tre punti a casa senza rubare nulla”.