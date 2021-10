Altra pesante sconfitta per la Dolce Onorio Marsala Calcio contro il Marineo

La Dolce Onorio Marsala Calcio rimedia una pesante sconfitta in “casa” – si fa per dire – del Municipale di Paceco.

L’Oratorio SS. Ciro e Giorgio Marineo ha portato a casa tre punti contro gli azzurri, in una partita comunque complessa, dove i giovani azzurri non hanno regalato nulla, anche se hanno sprecato un’occasione ghiotta sul dischetto.

Lamine infatti, salva la porta degli ospiti sullo 0-0 parando l’ennesimo rigore della sua stagione.

La partita viene sbloccata dal nuovo acquisto Angelo Azzara, arrivato pochissimi giorni fa, al 17′ del secondo tempo. A seguire, sempre alla ripresa, Dagostino e Montalbano hanno chiuso l’avvincente match rispettivamente al 26′ e al 48′ minuto.

Per il Marsala Calcio, che aveva timidamente accennato a qualche barlume in campo nelle partite precedenti, non riesce a mettersi in carreggiata e resta ultima nella classifica di Eccellenza, a 9 giornate già disputate, con 2 punti. A 3 il Monreale.