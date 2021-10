In Sicilia 282 casi di Covid e 6 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Si dimezzano i casi Covid in Sicilia. Secondo i dati resi noti dal Ministero della Salute i nuovi positivi sono 282, in calo rispetto ai 484 segnati nelle 24 ore precedenti, ciò però a fronte di un numero inferiore di tamponi processati, 12.713. Il dato determina un tasso di positività che scende al 2,21%. Lieve calo dei decessi, 6 (-2). Intanto oggi la Sicilia tocca il numero di 7 mila morti dall’inizio della pandemia. I guariti sono 412 mentre gli attualmente positivi registrano un calo di 136, per un totale di 6.979. Calano lievemente i ricoveri nei reparti ordinari, 280 ricoverati (-4), così come le terapie intensive, 38 (-1) e con 3 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 6.661 persone.

