Dai servizi sociali al carcere, revocata misura alternativa per un marsalese

I Carabinieri della Stazione di Salemi hanno tratto in arresto un 45enne marsalese – S.M. le sue iniziali – per aver violato gli obblighi dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

L’uomo, in carcere per una serie di reati contro il patrimonio e la persona, era giunto a Salemi circa 4 mesi fa per effettuare un periodo di affidamento in prova ai servizi sociali, sulla base di quanto disposto dall’autorità giudiziaria. Purtroppo, l’uomo si è reso protagonista di reiterate violazioni e ha tenuto in svariate circostanze un comportamento scorretto. Alla luce di ciò gli è stato revocato il beneficio della misura alternativa da parte dell’Ufficio di Sorveglianza di Trapani. Per tale motivo è stato arrestato e tradotto nuovamente presso la casa circondariale trapanese “Pietro Cerulli”.