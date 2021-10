Marsala: ennesima rissa in pieno centro, un ferito

Una ennesima rissa in pieno centro storico nella movida marsalese. Ieri notte, intorno alle 2, davanti un locale nei pressi di via Mario Rapisardi, dove c’è sempre una grande concentrazione di giovani, pare che uno degli avventori abbia preso una sedia per sbatterla in testa ad un ragazzo.

Il giovane ha iniziato vistosamente a sanguinare ed è stato richiesto l’immediato intervento dell’ambulanza del 118, della Polizia che ha ricostruito i fatti che hanno portato all’atto violento, e dei Carabinieri a supporto.

Nonostante la morte di Luigi Loria di qualche settimana fa e le tante risse in centro, non si placa la situazione a Marsala soprattutto nel fine settimana e malgrado sia cresciuto il controllo in centro da parte delle forze dell’ordine con l’ausilio dei militari dell’Aeronautica.