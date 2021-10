Coronavirus: in Italia + 3.882 casi, in Sicilia +400, ricoveri in calo

I nuovi casi di Coronavirus in Italia oggi, sono 3.882, con 39 decessi (totale da inizio pandemia di 131.763) e 3.861 guariti (totale 4.528.065). Sono stati processati 487.218 tamponi e il tasso di positività è allo 0,8% (ieri 0,7%). I ricoverati sono 2.443 nelle degenze ordinarie (+4), 343 in Intensiva (-13), mentre sono 70.943 le persone in isolamento domiciliare. Gli attuali positivi in totale nel Paese sono 73.729, con una decrescita di soli – 21 casi. In Sicilia invece, sono 400 i nuovi positivi, con 6 decessi (totale 6.973) e 381 guariti (totale 291.324). Gli attuali positivi sull’isola, in totale, sono 6.695, dopo diverse settimane si registra una lieve crescita, ma solo di 13 casi in più. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati +13.773 (si contano anche quelli rapidi): L’incidenza dei casi positivi risale e si attesta adesso al 2,91%. Degli attuali positivi, 266 (-6) pazienti sono ricoverati con sintomi, 44 persone sono in terapia intensiva (-4).



