I controlli dei carabinieri per Ferragosto: arrestate 11 persone

Nella settimana tra le festività di San Lorenzo e Ferragosto, i Carabinieri del Comado Provinciale di Trapani, anche in conformità con le determinazioni assunte dalla Prefettura in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno eseguito una serie di servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione sociale dei litorali e dei centri cittadini e segnatamente interessati dal c.d. fenomeno della movida.

Il complesso dei controlli, che si aggiungono a quelli ordinariamente svolti, eseguiti nelle aree di Trapani, Erice, Alcamo, Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, Castelvetrano, Marinella di Selinunte, Isole Egadi, Marsa e Mazara del Vallo, hanno consentito di:

⦁ trarre in arresto n. 11 persone per reati quali detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, furto aggravato, evasione;

⦁ deferire in stato di libertà alle competenti Autorità Giudiziarie n. 56 per reati quali truffa, rissa, lesioni colpose, minacce, ricettazione, maltrattamenti in famiglia, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, evasione, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, violazione di norme sull’immigrazione, guida senza patente, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, guida in stato di ebrezza alcolica e fuga a seguito di sinistro stradale;

⦁ sequestrare circa 49 gr di cocaina, gr, 280 di Hashish, gr 6,5 di crack e gr 1860 di marijuana (in parte in arbusti di cannabis) nonché n. 4 oggetti atti ad offendere;

⦁ segnalare alla Prefettura di Trapani nr. 12 persone per detenzione di sostanza stupefacenti per uso personale;

I servizi di controllo alla circolazione stradale finalizzati all’accertamento della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e/o stupefacenti sono stati effettuati anche con il supporto tecnico del Forensic Lab Service strumento tecnologicamente avanzato rientrate nell’ambito del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 sviluppato dal M.I.T. per potenziare i servizi di prevenzione e gestione della sicurezza stradale.

Nel corso dei servizi sono state inoltre identificate 2042 persone, controllati 907 veicoli e contestate 67 violazioni al Codice della Strada.