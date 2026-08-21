Anche a Trapani una vittoria da migliaia di euro nel 10eLotto

Il 10eLotto premia la Sicilia. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 20 agosto, nella regione è stata realizzata una tripletta da 16mila euro totali. In Via Nazionale a Carini, in provincia di Palermo, un 6 Doppio Oro vale 6mila euro, mentre in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a Trapani vinti 5mila euro grazie ad un 1 Oro. Infine presso il punto vendita in Piazza Roma a Malvagna, in provincia di Messina, un 8 Oro vale un premio da 5mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 19,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,52 miliardi da inizio anno.
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