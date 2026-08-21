Benzina oltre i 3 euro, in Sicilia arriva la stangata dei rincari

La crisi internazionale e le tensioni che interessano il mercato energetico mondiale continuano a far sentire i loro effetti anche in Sicilia, dove il caro carburanti sta raggiungendo livelli sempre più preoccupanti. Secondo quanto riportato da Repubblica Palermo, in alcuni distributori dell’Isola il prezzo dei carburanti ha ormai superato la soglia psicologica dei 3 euro al litro, alimentando le preoccupazioni di famiglie, pendolari e imprese.

L’aumento dei prezzi è legato principalmente alle tensioni geopolitiche che interessano il Medio Oriente e lo Stretto di Hormuz, uno dei principali snodi mondiali per il trasporto di petrolio e gas. Le quotazioni internazionali del greggio continuano a mantenersi elevate e le conseguenze si riflettono immediatamente sui listini alla pompa. Gli esperti del settore non escludono ulteriori rialzi nei prossimi mesi qualora il quadro internazionale dovesse peggiorare.

La Sicilia, per la sua posizione geografica e per la forte dipendenza dal trasporto su gomma, risulta particolarmente esposta agli aumenti. I rincari colpiscono non soltanto gli automobilisti, ma anche il comparto dell’autotrasporto, il turismo e l’intera filiera dei beni di consumo, con inevitabili ripercussioni sui prezzi finali pagati dai cittadini.

I dati più recenti mostrano come il diesel abbia registrato incrementi superiori al 25% rispetto allo scorso anno, mentre la benzina è aumentata di circa il 17%. Per un pieno da 50 litri la spesa è cresciuta di decine di euro rispetto all’estate del 2025, aggravando ulteriormente il bilancio delle famiglie già alle prese con il caro vita.

A lanciare l’allarme sono anche le associazioni dei consumatori, che parlano di una vera e propria stangata estiva. Secondo le stime, il rincaro dei carburanti sta costando centinaia di milioni di euro in più agli italiani e rischia di incidere pesantemente sulla ripresa economica e sui consumi.

Nel frattempo cresce la richiesta di interventi straordinari da parte del Governo per contenere l’escalation dei prezzi e tutelare famiglie e imprese. Ma mentre si attendono eventuali misure, per i siciliani fare rifornimento è diventato ogni giorno più costoso, con il timore che la soglia dei 3 euro al litro possa presto non rappresentare più un’eccezione ma una nuova, amara normalità.