Salvatore Maltese ha firmato per il Trapani

Salvatore Maltese è un giocatore del Trapani. Marsalese di origine e classe 1992, difensore centrale ed ex capitano del Licata Calcio, con oltre 150 presenze e 18 goal in maglia giallo blu, Maltese giocherà la prossima stagione in maglia granata, agli ordini di Mister Moschella.

Con un passato in Lega Pro, dove ha indossato le maglie di società blasonate come Avellino e Pro Patria, Salvatore Maltese è noto al pubblico per la sua grinta in campo e per l’aver raggiunto nel 2016 il record nazionale di quattro reti in dodici minuti: due colpi di testa e due rovesciate, durante la partita Licata-Campofranco. Prima di approdare al Licata ha vestito anche i colori della squadra della sua città.

Nel 2018, ottiene il premio come migliore difensore del girone eccellenza siciliano e nel 2019 si piazza al secondo posto al Penalty Awards 2019.