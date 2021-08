Quali criteri per l’allaccio idrico a Marsala? La minoranza presenta un’interrogazione

I consiglieri di minoranza Nicola Fici, Rino Passalacqua e Mario Rodriquez hanno presentato un’interrogazione sui criteri per l’allaccio idrico a Marsala. In particolare, i tre rappresentanti di Cento Passi – Marsala Europea chiedono all’amministrazione di rendere noto quale sia la direttiva dell’Amministrazione comunale a supporto della quale gli uffici comunali hanno rigettato le domande di allaccio idrico per gli immobili siti nelle Contrade Digerbato, Birgi, San Leonardo e zone limitrofe. Inoltre, nell’eventualità in cui non sussista alcun provvedimento al riguardo da parte dell’Amministrazione comunale, i tre consiglieri chiedono di evidenziare gli elementi sulla scorta dei quali gli uffici comunali assumano la responsabilità di negare le autorizzazioni di allaccio idrico in determinate zone della città. Fici, Passalacqua e Rodriquez, nel testo della citata interrogazione, sottolineano che la decisione sull’autorizzazione per l’allaccio idrico non può derivare da mere valutazioni discrezionali da parte degli uffici comunali, stante che l’eventuale diniego di concessioni in alcune zone/contrade della città deve essere giustificato e supportato da uno specifico provvedimento in tal senso adottato dall’Amministrazione comunale