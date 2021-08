Nuova ondata di calore, avviso straordinario della Protezione Civile. Massima allerta sul fronte incendi

Avviso straordinario della Protezione Civile Regionale in Sicilia. In vista di un’eccezionale ondata di calore che interesserà l’isola fino a Ferragosto, con un picco di temperature previsto per mercoledì 11, il presidente della Regione Nello Musumeci ha proclamato ieri lo stato di crisi per i prossimi sei mesi. Di fatto, i bollettini giornalieri prevederanno sempre uno stato di massima allerta o di preallerta nelle nove province siciliane, con uno scenario verosimilmente più preoccupante rispetto a quello evidenziatosi già nei giorni scorsi.

Contestualmente, il dirigente della Protezione Civile Regionale Salvo Cocina ha sottoscritto un avviso straordinario in cui si invitano i sindaci ad attivare urgentemente e le procedure previste dal Piano di Protezione Civile Comunale per il rischio incendi anche di interfaccia e per le ondate di calore. In particolare, si chiede ai primi cittadini: di predisporre un monitoraggio costante e continuo delle aree a maggior rischio del proprio territorio anche attraverso l’utilizzo delle Associazioni di Volontariato presenti e della Polizia locale; di individuare, anche sulla scorta dei Piani di Incendio di Interfaccia, gli edifici più vicini a aree a rischio di incendio e/o a particolare rischio; di valutare per tali aree ed edifici le modalità di una eventuale evacuazione precauzionale e individuino i percorsi sicuri e le necessarie aree di emergenza/ricovero, ponendo particolare attenzione ai soggetti fragili e non deambulanti; pongano particolare attenzione a bombole e bomboloni di gas.

A Città Metropolitane e i Liberi Consorzi comunali si chiede di mettere a disposizione del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco e delle organizzazioni di volontariato AIB, eventuali mezzi utili quali autocisterne, ma anche di comunicare e dare accesso ai punti di rifornimento acqua. Infine si invitano i commissari dei citati enti a contribuire al monitoraggio e al presidio del territorio con le Polizie Provinciali.

Le ASP e le Autorità sanitarie sono invitate ad adottare le misure di prevenzione per il rischio ondate di calore previste nei Programmi nazionali e regionali per la prevenzione e la mitigazione degli effetti di tali ondate di calore. Inoltre, si chiede di valutare nelle ore più calde della giornata (dalle ore 11/12 alle ore 19/20) la sospensione delle operazioni negli hub vaccinali e nelle Aree Covid-test – ove svolte in presenza di alte temperature all’esterno o all’interno di locali non completamente condizionati (palestre, padiglioni, mercati, palazzetti sport). La Protezione Civile sollecita lo svolgimento di tali attività in orario serale e notturno così come efficacemente sperimentato in alcuni centri.

Alle Prefetture dell’isola, in rapporto ai possibili aggravamenti degli scenari di evento in oggetto, come da Direttiva PCM 6 maggio 2021, e in dipendenza dell’ormai acclarata origine colposa/dolosa degli incendi, si chiede infine di valutare l’intensificazione delle attività di controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia soprattutto negli orari pomeridiani e la promozione ed attuazione di misure preventive sui territori provinciali di competenza da parte delle componenti statali