Deve smaltire un telone ma a Marsala nessuno sa dirgli come…

Ci scrive un nostro lettore per segnalarci un disservizio “particolare” in tema di smaltimento differenziato a Marsala.

“Si tratta di una caso imbarazzante – scrive Vincenzo Zerilli che abita in contrada Dammusello nel versante nord della città-. Da un paio di mesi tento di smaltire un telone di plastica che avevo nel mio giardino e che serviva per la copertura di un tavolino e di poche sedie sedie.

Mi sono recato presso la discarica di c.da Cutusio senza ottenere nulla. Anche nel centro di raccolta di Ponte Fiumarella mi è stato detto che pure loro non saprebbero come smaltirlo. Non l’hanno ritirato ma mi hanno suggerito di rivolgermi al comando della Polizia Municipale. Qui un agente mi ha comunicato, anche lui con aria rassegnata, di rivolgermi al …Comune. Naturalmente anche dalla “Casa del Cittadino” nessuna risposta o indicazione. Non so più cosa fare”.