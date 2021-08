Torna il Trapani Comix and Games, la Cultura Pop fa festa dal 24 al 26 settembre

Il Trapani Comix and Games, il Festival Mediterraneo della Cultura Pop, torna per la sua seconda edizione, dal 24 al 26 settembre, negli spazi della Villa Margherita.

Dopo l’assenza di manifestazioni fieristiche dovuta al rischio pandemia, pare che questo 2021 segni il ritorno delle fiere del fumetto italiane.

L’annuncio è avvenuto con uno spot caricato a sorpresa sui social della fiera: così gli organizzatori hanno scelto di comunicare il ritorno della manifestazione. Il Trapani Comix si svolgerà dal vivo e rispetterà le norme di sicurezza vigenti, per permettere a tutti quanti di godersi la fiera al meglio.

Inoltre, quest’anno, il Trapani Comix ha previsto alcuni eventi in streaming: un buon modo di coinvolgere tutti.

Un evento che celebra il fumetto, il cinema d’animazione, il mondo videoludico e l’editoria con mostre, incontri con gli autori e ospiti, videogiochi, eventi, cosplay e workshop.

Il Trapani Comix and Games si ispira ai più acclamati Festival internazionali del settore e crea un ambiente straordinario e decisamente originale. Nella prima edizione del 2019 l’evento ha raggiunto 10.000 mila presenze.

Il Festival è organizzato dai Nerd Attack e dall’Ente Luglio Musicale Trapanese con il patrocinio del Comune di Trapani.

«La parola d’ordine non può che essere ripartenza – affermano gli organizzatori Erick Cannamela, Gianni Federico e Francesco Tarantino – il nostro obiettivo è quella di creare un momento magico per tutti i partecipanti, una finestra nerd che possa abbracciare tutte le famiglie. Grande attenzione sarà data alla sicurezza per permettere al pubblico di divertirsi senza rischi».

Nei prossimi giorni verrà annunciata la prevendita e svelata la locandina ufficiale dell’evento. La macchina organizzativa è partita e settembre è sempre più vicino.

GUARDA IL VIDEO: