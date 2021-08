Investe un cane e scappa. Poi dell’animale sparisce il corpo. Il proprietario presenta denuncia ai carabinieri

Di animali investiti da macchine guidate da conducenti disattenti o incolpevoli è, purtroppo, piena la cronaca giornaliera di tutte le città.

La vicenda che ha visto coinvolto il marsalese Daniele Fazio e il suo cagnolino Chico ha davvero del paradossale oltre ad apparire affettivamente drammatica.

“Abito in piazza Marconi – ci ha detto l’uomo che è venuto a raccontarci la storia nella nostra redazione -. La mia famiglia è stata allietata dalla compagnia del piccolo animale che era tanto affettuoso con tutti per oltre sei anni. Domenica scorsa, 1 agosto, Chico è riuscito ad aprire il cancelletto della nostra abitazione ed è scappato fuori mentre nessuno dei miei familiari era in casa”. Fazio ci racconta che al ritorno dalla spiaggia lui e i suoi familiari lo hanno cercato prima nelle vicinanze e poi anche in strade limitrofe, ma senza alcun risultato.

“Abbiamo fatto ricorso anche ai social dove, come si fa in questi casi, abbiamo chiesto a chi lo avesse visto di darci notizie – continua il marsalese -. Alle otto ci telefona un ragazzo che ci dice di avere assistito intorno alle 14 in pieno centro della piazza Porticella ad un incidente che ha visto coinvolto il mio Chico e un Suv. La vettura è andata via, mi ha riferito, ed il cane è rimasto ucciso. Il ragazzo mi ha detto di avere messo i resti del povero animale all’interno di uno scatolo che ha depositato sotto gli alberi della piazza dove si trova il carrarmato. Come è comprensibile sono corso sul luogo ma della scatola nessuna traccia. Da me contattato il ragazzo mi ha raggiunto ed anche lui è rimasto sorpreso della “sparizione” dello scatolo”.

Daniele Fazio ci ha riferito di avere formalizzato regolare denuncia ai carabinieri, presso i quali ha testimoniato anche il ragazzo che aveva visto per ultimo il povero Chico, che hanno avviato le indagini e sono in corso, così come ci ha detto, anche le eventuali visioni delle immagini di telecamere di privati e anche quella pubblica che è sulla piazza.

“Oltre all’affetto che solo chi ha un animale per casa può capire, è mio intendimento andare oltre. Il cane era regolarmente microcippato e per noi era uno di famiglia. Chi lo ha investito può darsi che non abbia colpa se non quella di non avere soccorso l’animale. Non abbiamo la targa del Suv- ha concluso – , ma speriamo di averla delle indagini dei carabinieri. Se si dovesse arrivare ad eventuali responsabilità è mia intenzione chiedere un risarcimento dei danni per devolvere la cifra in beneficenza al canile di Marsala”