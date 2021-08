Castellammare: continua la vaccinazione anti covid al Centro Duchessa

Prosegue per tutto il mese di agosto la vaccinazione anti Covid-19 nel centro duchessa: ogni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19, sarà possibile ricevere il vaccino al pianoterra del Centro Duchessa, accanto la sede della Guardia medica.

La campagna vaccinale è stata già intensificata ed è prevista da agosto in poi fino a comunicazione di eventuali variazioni: oltre la prima dose di vaccino, sarà possibile ricevere anche la seconda inoculazione per chi ha già fatto la prima, anche in altro luogo.

Il direttore del distretto sanitario, il dottor Giuseppe Valenti, sottolinea che potranno essere vaccinati anche i villeggianti presenti nel territorio.

Come stabilito dall’azienda sanitaria provinciale, per ricevere il vaccino anti Covid-19, tutti i cittadini del distretto che comprende i Comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta, potranno recarsi direttamente nel centro Duchessa muniti di tessera sanitaria e documento di identità.

La campagna vaccinale dell’Asp condivisa con il Comune di Castellammare del Golfo, è aperta ai cittadini di qualsiasi età, dai 12 anni in poi, senza prenotazione. I minorenni devono essere accompagnati dai genitori.