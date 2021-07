Trapani: arrestato un evaso, nell’auto trovata droga. Denunciato un uomo per omessa custodia di armi

Le attività di controllo del territorio, ulteriormente implementate nel corso della stagione estiva dai Carabinieri della Compagnia di Trapani, negli ultimi giorni hanno condotto all’arresto di una persona per evasione, mentre un uomo è stato denunciato per omessa custodia di armi.

In particolare, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, durante gli ordinari controlli finalizzati al rispetto dei provvedimenti giudiziari, hanno accertato che un 38enne pregiudicato, residente ad Erice, nonostante fosse sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, non si trovava in casa. Le ricerche che sono state immediatamente attivate hanno permesso di rintracciare l’uomo mentre faceva rientro presso la propria abitazione a bordo dell’autovettura di un familiare. Nel proseguo degli accertamenti, i militari dell’Arma hanno rinvenuto 5 grammi di marijuana, abilmente nascosta nel veicolo, nonché altri 5 grammi di hashish trovati all’interno dell’abitazione. Per questo motivo è stato anche segnalato alla Prefettura di Trapani in qualità di assuntore non terapeutico di droga. A seguito di convalida di arresto, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per il 38enne la detenzione in carcere.

Inoltre, nel corso di un mirato servizio di censimento e controllo dei soggetti detentori di armi, i Carabinieri della Stazione di Fulgatore hanno deferito in stato di libertà un uomo di 67 anni, trapanese, dopo aver accertato la mancanza di una carabina ad aria compressa registrata a suo nome.

L’uomo, al riguardo, ha dichiarato di aver smaltita poiché vetusta senza tuttavia mostrare il previsto verbale di versamento per la rottamazione ricevuto al momento della consegna dell’arma.