Marsala: passaggio a livello di Bambina, in Consiglio cresce il fronte dei perplessi

E’ stata dedicata interamente al progetto di eliminazione del passaggio a livello di contrada Terrenove Bambina la seduta odierna del Consiglio comunale di Marsala. Il massimo consesso civico, alla presenza del vicesindaco Paolo Ruggieri e dell’assessore Michele Milazzo, si è confrontato sul progetto, che da aprile è in conferenza di servizi e su cui lunedì l’assemblea di Sala delle Lapidi verosimilmente si pronuncerà.

Nel corso della discussione sono emerse, in particolare, le perplessità di alcuni consiglieri sull’opera, in particolare del presidente della commissione urbanistica Andrea Marino, che ha invitato i colleghi a presentare osservazioni corpose all’attenzione dell’assessorato regionale, di Pino Ferrantelli, Flavio Coppola e Antonio Vinci. “Non si giustifica una spesa di 12 milioni per un passaggio a livello che resta chiuso due minuti”, ha evidenziato Pino Ferrantelli, sottolineando che i problemi per la viabilità in quella zona resterebbero comunque, per la presenza del semaforo. Nicola Fici ha invece chiesto se sono stati fatti studi che testimoniano un miglioramento dei flussi veicolari per i cittadini in seguito alla realizzazione dell’intervento.

Ha preannunciato il proprio voto contrario all’atto deliberativo Flavio Coppola, evidenziando che il piano di sostituzione dei passaggi a livello non include quello di corso Calatafimi, verosimilmente quello che crea maggiori disagi ai cittadini. “La verità è che ci dobbiamo sempre accontentare e lo Stato spende soldi per interventi che non consentiranno di superare i problemi della città”, ha chiosato il consigliere eletto nella lista Noi Marsalesi. “La precedente amministrazione non è stata capace di confrontarsi bene con la Rete delle Ferrovie Italiane”, ha affermato Antonio Vinci, che si è unito alle perplessità di Coppola sull’opera, ritenendo che potrebbe determinare l’accantonamento del più ambizioso progetto di interramento della linea ferrata, con la possibile realizzazione della metropolitana di superficie.

I tecnici che hanno partecipato in collegamento telefonico all’udienza, il dirigente del Comune di Marsala Pier Benedetto Mezzapelle e Calogero Parla di Rfi, hanno cercato di sciogliere i dubbi e le perplessità dei citati consiglieri, così come il funzionario comunale Alessandro Putaggio, intervenuto a inizio seduta. L’ingegnere Parla, in particolare, ha sottolineato che la realizzazione di opere sostitutive dei passaggi a livello consentirà una maggiore sicurezza stradale. La discussione riprenderà lunedì pomeriggio, alle 16.30.