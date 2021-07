Domenica con pioggia (e il rischio grandine) in Sicilia. Scatta l’allerta arancione

Dopo i rovesci annunciati per la giornata di sabato, la terza domenica di luglio presenta, in Sicilia, uno scenario meteorologico ancora peggiore. Il bollettino aggiornato, diramato dalla Protezione Civile ha infatti proclamato l’allerta arancione per le province di Trapani, Palermo e Messina, mentre nel resto dell’isola permane l’allerta gialla.

Le precipitazioni si annunciano da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, sulle restanti zone. In calo le temperature, forti da nord i venti, con rinforzi fino a burrasca sui settori occidentali e meridionali, molto mossi lo Stretto di Sicilia, il Tirreno e lo Ionio. Non si escludono possibili grandinate, particolarmente temute dai viticoltori, in apprensione per eventuali danni ai propri vigneti in vista della vendemmia.