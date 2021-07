Presentata la rassegna “A Scurata”, evento ‘green’ al tramonto delle Saline Genna

Una frase del compianto attore Enrico Russo, a cui è dedicata la rassegna “a Scurata – Cunti e canti al Calar del Sole”, sull’amore per la propria Città, apre la conferenza stampa di presentazione all’Ouverture Pellegrino, moderata dalla giornalista Chiara Putaggio. Dopo il messaggio dell’ente gestore della Riserva dello Stagnone, ben disponibile ad eventi così “green”, la parola a Giacomo Frazzitta, uno dei fondatori del MAC, Movimento Artistico Culturale che organizza la quarta edizione: “Il teatro a mare delle Saline Genna è unico nel suo genere e vuole competere con quello montano di Santo Stefano di Quisquina. Il teatro “Pellegrino 1980, in nome delle Cantine sponsor della rassegna, si trova in una vasca al momento non in produzione, rispetta l’ambiente, non è fatto con cemento, è smontabile e ci saranno delle panche distanziate per il pubblico”.

Il sindaco Massimo Grillo ha sottolineato come la rassegna è uno dei fiori all’occhiello del bando degli eventi estivi “… siete tra i primi che la Commissione ha giudicato come meritevoli di farne parte. Vi faccio i miei complimenti, come Amministrazione stiamo spingendo gli artisti a fare rete”. E per quanto riguarda il bando eventi estivi, il primo cittadino ha affermato: “Il bando va migliorato, è stato penalizzato dal Covid ma vogliamo premiare i progetti culturali meritevoli” annunciando che la presentazione del cartellone “Ripartenza” si terrà probabilmente il prossimo 20 luglio.

Presenti anche gli assessori alla Cultura e al Turismo, Antonella Coppola e Oreste Alagna, nonché una serie di artisti che porterà sul palco a mare, i propri spettacoli. “Sono felice di vedere le Istituzioni e il pubblico presente – ha affermato il Presidente di Cantine Pellegrino, Benedetto Renda -. Siamo una industria vinicola che ha radici profonde in questa Città e vogliamo fare rete, tutto quello che fa parte di questo territorio, come il vino e il sale, deve fare rete”.

Fabio Alba di Pro Loco Marsala 2.0, che ha creato l’app We Love Marsala, promuoverà l’evento sul portale.

Il direttore artistico de “a Scurata”, Gregorio Caimi, ha poi presentato gli eventi: “Sono 13 spettacoli ricchi di novità. Ho cercato di dare continuità agli eventi, con un unico filo conduttore, la Sicilia e le sue caratteristiche. Ci siamo aperti anche ad associazioni al di la di quelle che fanno parte del Mac”.

L’inaugurazione è il 27 luglio con uno spettacolo che racconta i vini Pellegrino, la presentazione del vino “Honor” in onore di Honor Frost che ha seguito il recupero della Nave Punica assieme alle Cantine Pellegrino 50 anni fa e le musiche della Big band Arco Orchestra.

Questi gli spettacoli: il 30 luglio il concerto di Giovanni Gulino in tour con brani dei Marta sui Tubi e brani del disco solista “Urlo Gigante” più il nuovo singolo “Muovere Maree”; il 3 agosto “La Giara” di Pirandello rivivrà grazie alle Compagnie “Amici di Totò” e La Maschera; il 6 agosto “La vita peccato sia originale” della Compagnia Sipario, diretta da Vito Scarpitta, in scena con Dalila Pace direttamente da Sicilia Cabaret; l’8 agosto “The Lady Sings” omaggio a Billie Holiday con Aldo Bertolino Quartet; il 10 lo spettacolo “Terra Matta” con l’attore Rosario Lisma; il 13 Kinisia Blues Band con “Blues in 16 di Stefano Benni” e l’interpretazione dell’attore Massimo Graffeo; il 18 agosto in scena l’attore Alessio Piazza, che farà rivivere i racconti di Leonardo Sciascia; il 20 I Musicanti con i Milagro Acustico in “Mare Nostrum”; il 25 la band Virginia Gold e i ballerini di Tersicore insieme nello spettacolo “Cum Grano Salis”; il 27 il pianoforte del musicista Emanuele Chirco; il 1° settembre “Da Nick a Chick – Storie di Jazz e di Siciliani” dell’Associazione Carpe Diem; il 4 settembre lo spettacolo “Terroni” di Pino Aprile.

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle 19.15. Biglietti sul circuito ciaotickets.