A Trapani la seconda Tappa Regionale 2021 del Campionato di Beach Volley

Riprende il via nel weekend la stagione 2021 del Beach Volley con il Campionato regionale Serie B1 organizzato dal settore Beach Volley della FIPAV Sicilia. Sarà la volta della tappa maschile che si terrà dal 17 al 18 di luglio presso il Lido AC LifeStyle Beach sul Lungomare Dante Alighieri (ex Lido Paradiso).

La prima tappa tutta femminile di Cefalù si è conclusa con grande successo ed interesse mediatico e per la tappa di Trapani c’e la stessa aspettativa. Sono 4 le tappe in totale quelle previste per il Campionato Beach Volley di B1 che porterà lo spettacolo sulle spiagge più belle e suggestive dei nostri territori. Il master finale di entrambe le categorie invece si terrà ai Giardini Naxos il 7 e 8 agosto.

A fare da padrone di Casa il Presidente del Comitato Territoriale Fipav Trapani Filippo Occhipinti con il consigliere Giuseppe Raineri nonché presidente della società organizzatrice. Interverrà il Presidente Nino Di Giacomo con la Consigliera Regionale Speranza Maiello con la delega al Beach Volley e responsabile del Campionato, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e Rosalia D’Alì presidente del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale. A moderare la conferenza stampa la consigliera Regionale Rossana Giacalone Caleca (Sigel Volley Marsala) con delega alla comunicazione.

Le iscrizioni sono aperte e si prospetta un evento carico di sport e divertimento. C’è tanta curiosità sulle coppie di atleti ed atlete della Provincia di Trapani in gara.