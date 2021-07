Marsala: vasto incendio nell’area industriale

Ancora un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi a Marsala. L’area interessata dal rogo è la zona industriale di contrada San Silvestro. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono rapidamente diffuse alle spalle dei capannoni delle aziende (Ausonia, Gls) che insistono in quella porzione di territorio della periferia marsalese, allarmando i passanti in transito con le proprie vetture, che hanno visto il fuoco estendersi fino al ciglio della strada. Alcuni di loro hanno contattato i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto intorno alle 15.30 per avviare le complesse operazioni di estinzione del rogo. La nube di fumo, visibile in lontananza, si è diffusa fino a propagarsi a ridosso del centro cittadino. Un episodio simile si era verificato ieri pomeriggio, nelle vicinanze dell’ospedale “Paolo Borsellino”, fortunatamente senza raggiungere i locali del nosocomio.