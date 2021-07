Festival del Cinema Italiano, martedì in onda su Rai 2 l’evento di San Vito Lo Capo

Andrà in onda domani, martedì 13 luglio, alle 23.30 su Rai2 lo speciale dedicato alla seconda edizione del Festival del cinema italiano di San Vito Lo Capo, la manifestazione cinematografica che celebra e valorizza le produzioni nazionali di lungometraggi e corti di registi affermati e di giovani esordienti, organizzata da A&D comunicazione.

Condotto da Veronica Maya, lo speciale vedrà la presenza del direttore artistico del festival, il regista Paolo Genovese e del presidente onorario, Fabrizio Del Noce. Tra gli ospiti Alessandro D’Alatri, Beppe Convertini, Sergio Friscia, Clementino e, in collegamento da Los Angeles, il regista americano Oliver Stone. E la madrina Rosaria Russo, attrice siciliana doc, moglie di Antonio Catania.

Nel corso della serata, la giuria dei lungometraggi e dei corti, composta da Silvio Orlando (presidente), Serena Autieri, Giusy Buscemi, Paolo Conticini, Donatella Finocchiaro, Chiara Francini, Christian Marazziti, assegnerà le “Stelle d’argento al cinema italiano 2021” alle seguenti categorie: Miglior film – Migliore regia – Miglior opera prima – Miglior cortometraggio – Migliore attore e attrice protagonista – Migliore attore e attrice non protagonista. Saranno inoltre assegnati i premi Miglior documentario e Passione Cinema, il premio “Scaglie”, a cura di Parmigiano Reggiano, i Premi Vittorio Gassman e Franca Valeri, istituiti dal Festival.

L’evento si è tenuto in presenza e in piena sicurezza, nel rispetto delle normative anti Covid-19. Si è avvalso del patrocinio di: Ministero della Cultura (MiC), delMinistero dell’Ambiente, della Regione Sicilia, del Comune di San Vito Lo Capo, delCentro Sperimentale di Cinematografia e della Riserva Naturale dello Zingaro. Ed ilsostegno del MiC, della Regione Sicilia e del Comune di San Vito Lo Capo. Tra gli sponsor della manifestazione: Eni, Parmigiano Reggiano, Albastar.es (compagnia aera partner del Festival), Airgest Aeroporti di Trapani, Buy Buy Sicily, Selmar, Arà: è Sicilia, Abate Franca Alba Vini, Sacchi Gioielli – l’orafo artigiano che ha creato la “Stella d’argento”-; tra i media partner: Rai2, Rai Radio2, Sky TG24, Ciak magazine, LATr3, Leblon Communication, Rai Radio Live, Coming Soon, Casa del cinema di Roma, Smile Vision, centromedia Camelot, Ciak si gira, Radio Marsala Centrale.