Marsala: multe della Polizia Municipale per rifiuti non differenziati e terreni incolti. Trovato eternit dietro l’ospedale

La Polizia Municipale di Marsala anche in questo fine settimana prosegue la sua attività di contrasto agli illeciti ambientali.

Stamani, già a partire dalle ore 6, in alcune zone del centro storico e urbano, i Vigili urbani hanno accertato ben 9 violazioni per le quali saranno inflitte altrettante sanzioni a carico di esercizi commerciali.

Sette di queste violazioni riguardano improprie modalità di differenziazione dei rifiuti esposti in modo promiscuo senza essere differenziati correttamente all’interno dei mastelli in dotazione, in particolare gli esercizi di ristorazione. A questi sono state inflitte multe di 300 euro ciascuno.

Sono state accertate anche indebite occupazioni di suolo pubblico di mastelli e contenitori di rifiuti posizionati su pubblica via.

Inoltre, in un controllo a campione effettuato dalla Polizia Municipale, quest’ultima ha sanzionato 13 proprietari di terreni incolti, infestati di vegetazione ed erbacce a rischio incendi, il tutto in violazione della vigente ordinanza sindacale che impone nel periodo estivo ai proprietari di tenere puliti i terreni e di bonificarli. Per loro sono già scattate le 13 sanzioni che vanno da un minimo di 100 a un massimo di 400 euro; altrettanti provvedimenti di bonifica dei terreni se non eseguiti daranno origine a denunce per violazioni dell’articolo 650 del Codice Penale, in quanto sono provvedimenti che tendono a prevenire l’insorgenza di incendi e a tutelare la pubblica incolumità.

Sempre la locale Polizia Municipale guidata dal Comandante Vincenzo Menfi, accompagnata da cittadini e operatori che avevano formulato delle segnalazioni, ha monitorato alcune aree dietro l’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, accertando la presenza di materiale eternit e rifiuti bruciati, tra i quali un’auto, in terreni privati. In questo caso ai proprietari di tali aree saranno emessi i provvedimenti di bonifica del materiale rinvenuto.

L’attività di controllo continua sul fronte, principalmente, della prevenzione incendi sul territorio lilybetano e su quello del contrasto all’abbandono dei rifiuti. In queste ore è in atto un Piano di ricollocazione e potenziamento delle telecamere di video-sorveglianza in varie zone della Città; alcune sono state già posizionate altre verranno installate nei punti più sensibili.