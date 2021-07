Coronavirus, la rimonta delle varianti. In Sicilia più contagi che guariti nelle ultime 24 ore

Sale ancora il dato giornaliero sui nuovi casi Covid in Italia. Così come ieri, anche oggi il Ministero della Salute certifica il superamento di quota mille contagi sul territorio nazionale (precisamente 1.394), a fronte di 13 decessi. I guariti (+1.749) continuano ad essere più dei nuovi casi, con un’ulteriore flessione degli attuali positivi (41.469) nelle ultime 24 ore, ma per il secondo giorno consecutivo si registra una tendenza al rialzo della curva dei contagi per effetto della diffusione delle varianti. Il tasso di positività è pari allo 0,8%.

Tra le regioni, in tripla cifra troviamo Sicilia (219), Lombardia (215), Campania (162), Veneto (149), Lazio (112).

Nell’isola, dunque, un nuovo exploit, dopo settimane in cui i contagi giornalieri si erano stabilizzati intorno a quota cento. Peraltro, a differenza del dato nazionale, il ridotto numero di guariti (+100) comporta un incremento degli attuali positivi, che risalgono a 3.457. La buona notizia è che non c’è stato alcun decesso riconducibile al Covid nelle ultime 24 ore. Stabile il dato dei ricoveri nelle strutture ospedaliere dell’isola sono 148, di cui 20 in terapia intensiva (uno in più di ieri) e 128 presso i reparti Covid (uno in meno nelle ultime 24 ore).