Stagnone: si sistema la strada, chiuso parte del litorale

Avviata da stamani la scarificazione del primo tratto della litoranea nord, quella dello Stagnone. Come abbiamo scritto QUI i disagi per via dei lavori non sono mancati.

“I lavori si sono resi necessari per migliorare la viabiltà su questa trafficatissima arteria viaria soprattutto nel periodo estivo – precisa l’assessore ai lavori pubblici Arturo Galfano -. Per limitare al minimo i disagi per automobilisti e abitanti della zona abbiamo frazionato gli interventi”. Ieri Il Comandante della Polizia Municipale di Marsala, Vincenzo Menfi, con proprio provvedimento ed evadendo una richiesta del Direttore del settore Infrastrutture e Servizi, ha ordinato l’interdizione della circolazione veicolare sulla strada litoranea di contrada Spagnola per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale. In particolare oggi e domani dalle ore 8,00 alle 17,00 non si potrà transitare nel tratto che da Villa Genna conduce fino all’incrocio con la strada che porta al Baglio Cudia e giovedì e venerdì, 8 e 9 luglio, sempre dalle 8,00 alle 17,00, nel tratto compreso dall’intersezione della strada del baglio Cudia e fino alla S.P.21.

La ditta incaricata dei lavori dovrà, oltre che apporre l’opportuna segnaletica e garantire il transito ai mezzi di soccorso.