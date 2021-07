Dopo Verona l’atleta marsalese Altea Cieno conquista l’Under 10 siciliano

Altea Cieno, la giovane tennista marsalese che giorni fa aveva conquistato Verona, si è laureata campionessa siciliana Under 10. Per Altea è la seconda volta consecutiva come leader dell’Under 10 femminile dell’isola, affermandosi a Messina tra le migliori 15 atlete provenienti da diverse associazioni e società sportive. Tesserata col Ct Palermo, seguendo anche gli allenamenti nei campi dei Salesiani di Marsala, Altea ha ben gareggiato sui campi in erba sintetica del Circoletto dei Laghi.

Per l’Under Maschile invece, a vincere è stato il catanese Bruno Condorelli del Tennis School Montekatira. Altea ha superato in finale in due set (6 – 26 – 2) la sfidante Matilde Maddalena che giocava in casa. In semifinale invece, l’atleta marsalese aveva avuto la meglio sulla messinese Ludovica Saija.

“Dopo 20 giorni, tra le gare di Verona e quella di Messina, torniamo a casa – ci dice Pierino Cieno, papà di Altea che segue la figlia sia in campo che sugli spalti -. Siamo stanchi ma soddisfatti e orgogliosi. Gli sforzi sono stati premiati e Altea è una ragazzina felice e studiosa”. L’evento dello Stretto è stato organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e dal Fit Sicilia.