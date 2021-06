Verso la riapertura dell’ospedale “Borsellino” di Marsala, alcuni reparti già i primi di luglio

“Accompagnati dall’assessore regionale Toni Scilla abbiamo incontrato il Commissario Straordinario ed il direttore sanitario dell’ASP di Trapani, Paolo Zappalà e Gigi Oddo, per rappresentare loro le legittime esigenze della popolazione marsalese alla luce dei nuovi dati della pandemia da COVID -19 – sottolineano il sindaco ed il Presidente del Consiglio comunale lilybetano, rispettivamente Massimo Grillo ed Enzo Sturiano -. Come è noto della questione eravamo stati investiti anche dall’intera Assise civica di Palazzo VII Aprile che chiede il ripristino dei reparti pre Covid nel nostro Ospedale. Abbiamo avuto rassicurazioni che entro i primi di luglio prossimo verrà attivato il primo step per la riapertura di alcuni strategici reparti e che il secondo step verrà avviato entro fine mese prossimo. Inoltre è stato garantito che da subito verrà potenziato l’organico del Pronto Soccorso“.

Sono buone notizie per il nostro nosocomio – continuano – che ci confortano e che ci lasciano fiduciosi per il futuro della nostra comunità e per le quali vogliamo ringraziare i vertici dell’azienda sanitaria provinciale trapanese e l’On. Toni Scilla per la vicinanza e l’affetto da sempre dimostrati verso la città di Marsala”.