Marsala: auto si ribalta in contrada Conca, prende in pieno un cordolo di cemento

Un incidente, autonomo, si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, nel caldo afoso di Marsala.

Un uomo, a bordo della sua Peugeot Ranch grigio metallizzata, nelle zone di contrada Conca, ha preso in pieno un cordolo di cemento e si è capovolto finendo la sua corsa sulla strada, tutto a destra; peraltro lasciando una scia appiccicosa sull’asfalto di anguria, che probabilmente è uscita fuori dall’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre il guidatore dall’auto, i Vigili urbani del Comando locale per rilevare il sinistro e il 118 che con l’ambulanza ha trasportato l’uomo in ospedale anche se non ha riportato nulla di serio. Sicurezza e Ambiente con i suoi mezzi è andata poi sul posto a ripulire la carreggiata.