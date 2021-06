Sigel Marsala: Giulia Caserta riconfermata dalla scorsa stagione di A2

Proseguono a ritmo serrato le trattative portate avanti dalla dirigenza per delineare il roster della Sigel Marsala 2021/2022 che si troverà a battagliare nel prossimo torneo cadetto. In una delle trattative rimaste in piedi, il direttore sportivo Maurizio Buscaino si è assicurato la permanenza a Marsala della centrale Giulia Caserta, tra le reduci al pari di Aurora Pistolesi, Simona Vaccaro e Sveva Parini dell’ultima annata chiusa con il raggiungimento del Quarto di Finale PlayOff Promozione. La ventiduenne torinese, 185 cm d’altezza, si appresta a vivere a pieni polmoni così il quarto anno di fila nella categoria e la seconda parentesi siciliana. In una città, qual è Marsala, in cui lei stessa dichiara di essersi trovata bene.

Prezioso e di sostanza il contributo in campo dell’azzurra anno di nascita 1999 nell’annata di seconda serie nazionale appena archiviata. Chiamata in causa spesso e volentieri dalla guida tecnica precedente ha risposto presente quando la situazione lo richiedeva o per forzare il gioco al servizio. Un servizio che diversi addetti ai lavori sono concordi nel ritenerlo ficcante. Riuscendo nell’intento con un allenamento dedicato di affinare mese per mese quest’ultimo fondamentale, oltre alle abilità del ruolo come il muro. Infatti, Giulia nel corso dell’annata per lungo tempo è stata la prima scelta tra i battitori della squadra a cambio-palla riacquistato. Per lei, ex Pinerolo e Martignacco, anche diversi gettoni di presenza da titolare tra stagione regolare e post-season tra fine 2020 e inizio 2021.

Aggiungiamo finanche che oltre ad essere una giovane pallavolista che si sta attestando su buoni livelli, ha la “nomea” di essere un riferimento per tutto lo spogliatoio con la sua presenza leggera e mai inopportuna. Non a caso, alla base tra i segreti dell’annata strepitosa da cui proviene il team la grande armonia e una inossidabile compattezza di squadra. Ingredienti questi che servono per potere pensare da squadra e andare lontano.

Un fattore decisivo (come la sua breve dichiarazione al Sito Ufficiale svelerà) che ha fatto propendere la giovane a convolare a nuove nozze con la Società è Davide Delmati, nuovo head-coach designato e sul punto di prendere le redini della Prima Squadra.

Le dichiarazioni flash di Giulia Caserta a seguito del nuovo accordo con il sodalizio della Sigel: “Sono molto contenta per la riconferma perchè mi sono trovata benissimo nella prima annata in Sicilia. Un’altra ragione che mi ha spinta a restare è data dalla presenza dell’allenatore Delmati che reputo un grande tecnico e che ho avuto modo di conoscere e incrociare dapprima nell’esperienza giovanile e poi in quella della Prima Squadra. Sono lieta e mi dico onorata di lavorare con lui e ritrovarlo come guida della squadra a Marsala“