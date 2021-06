Trapani: sette nuove palme collocate in Piazza Garibaldi

Sette nuove palme per Piazza Garibaldi a Trapani, come concordato tra il Rotary Club e l’Amministrazione comunale. Stamani, sin dalle prime ore del mattino, sono state messe a dimora le nuove piante donate dal club service che ridisegnano il volto della piazza dandole eleganza e fascino. Molto frequentato – specialmente nelle ore serali – da trapanesi e turisti alla ricerca di un po’ di refrigerio, si tratta di uno dei luoghi che l’amministrazione guidata dal sindaco Tranchida ha intenzione di valorizzare anche grazie alla vicina e ristrutturata Casina delle Palme prossima a riaprire le sue porte. “

Donazioni come quelle del Rotary fanno bene alla nostra Città che è grata al club service per l’impegno messo in campo nel corso degli anni – dichiara il sindaco Giacomo Tranchida -. Quando pubblico e privato mettono insieme le loro forze e fanno sistema, i risultati sono sempre straordinari: da Piazza Garibaldi alla Casina delle Palme passando per il porto in fase di grande ripartenze, contiamo di dare a questa zona della città un volto sempre più moderno, funzionale ed elegante”.

“Come già preannunciato qualche settimana fa, il Rotary ha dato attuazione all’impegno preso con il sindaco e la città mettendo a dimora ben 7 palme che rendono molto più bella la piazza, continuando a prendersi cura del verde pubblico della Città di Trapani avendo già provveduto negli anni passati alla piantumazione di altre aree (via Mazzini, via Spalti, Piazza Lucatelli, ex Piazza Scalo d’Alaggio e Piazza Vittorio) – dichiara la presidente Michela Briglia -. Rinnoviamo dunque la nostra mission di tenere pulita ed ordinata la piazza e siamo felici che quanto fino ad ora svolto sia stato gradito dalla cittadinanza”.