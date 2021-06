Trapani-Erice solidale, consiglieri e assessori scendono in campo per Medici senza Frontiere

Bella serata all’insegna della solidarietà presso i campi “Forese” di Trapani dove, davanti ad una discreta cornice di pubblico, è andato in scena il match che ha visto scendere in campo i consiglieri comunali delle Città di Trapani ed Erice, oltre ad assessori e funzionari.

Nobile la causa, ossia raccogliere fondi in favore di “Medici senza frontiere”, organizzazione fondata quasi 50 anni fa che da sempre si occupa di portare soccorso sanitario in zone del mondo dove si affrontano situazioni di grave difficoltà.

La partita, terminata 3-1 in favore del team ericino, è stata l’occasione per vivere momenti di spensieratezza strettamente legati all’obiettivo di raccogliere fondi per supportare la causa di chi, da sempre, si spende per il bene altrui. Successo anche per la diretta live sulla pagina Facebook di Memesuddu, media partner dell’evento, nonché per Giuseppe Bica ed il suo progetto “Tutto lo stivale”.