Damiani con 16 aule inagibili, il dirigente: “Diritto allo studio a rischio per oltre 300 studenti”

Cresce la preoccupazione all’istituto agrario ed alberghiero “Abele Damiani” di Marsala, in vista del prossimo anno scolastico. Come abbiamo scritto nei giorni scorsi, a metà maggio il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha comunicato al dirigente Domenico Pocorobba che 16 aule dello storico complesso scolastico sono da considerare inagibili. La perizia tecnica cui fa riferimento l’ex Provincia non evidenzia problemi da un punto di vista statico, ma criticità di ordine sismico per l’area in cui insiste l’aula magna dell’istituto e la zona adiacente. In questi anni, il dirigente Pocorobba si è ritrovato ad affrontare diverse questioni – l’agibilità della palestra, l’impianto di riscaldamento – cui adesso se n’è aggiunta un’altra, ancora più grave. “Stando così le cose – spiega il dirigente – a settembre potrei non essere nelle condizioni di garantire il diritto allo studio a circa 350 alunni, che in mancanza di novità non sappiamo dove sistemare”. Proprio per questo, subito dopo aver ricevuto la nota ufficiale da parte dell’ente guidato dal commissario Raimondo Cerami, Pocorobba ha chiesto l’istituzione di un tavolo tecnico, in modo da trovare una soluzione in tempi rapidi, che non trascini l’incertezza fino a settembre. Una richiesta a cui si è unito anche il Comune di Marsala, attraverso una nota ufficiale inviata dal sindaco Grillo al commissario Cerami. “Finora non abbiamo avuto alcuna risposta dal Libero Consorzio”, afferma con amarezza il dirigente, che sottolinea come la soluzione dei doppi turni sia improponibile, in quanto buona parte dell’utenza del “Damiani” proviene dalle contrade e si profilerebbero evidenti difficoltà per gli studenti che si sposterebbero in orario pomeridiano. Ci sarebbe la possibilità di utilizzare i locali concessi in comodato all’Università di Palermo per il corso di studi di Viticoltura ed Enologia e in passato giù utilizzati dai Licei Ruggieri e Pascasino. “Di fronte a un’esigenza prioritaria, in linea teorica li potremmo richiedere, ma non vogliamo litigare con nessuno. Però abbiamo l’esigenza di trovare una soluzione”.