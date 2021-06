Business e turismo, da Birgi voli verso Dubai. Prima tappa verso l’Expo

Un incontro con la stampa stamani, all’aeroporto di Birgi, per lanciare il tour verso gli Emirati Arabi, quinta tappa dopo Treviso, Bologna, Roma e Milano. Presenti, il direttore Airgest Michele Bufo e Fabrizio Puglisi titolare di Tourmeon che ha presentato l’iniziativa che unisce business e turismo da e per lo scalo “Vincenzo Florio”, tra le poche tratte italiane verso gli Emirati.

“L’evento nasce dalla volontà di dare a questa parte della Sicilia un contributo in particolare rivolto agli operatori del turismo in questo caso in vista dell’Expo di Dubai”, ha affermato Bufo. Questa, come ha sottolineato Puglisi, è la penultima tappa di un tour che finirà alla Borsa Mediterranea del Turino che si tiene a Napoli dal 18 al 20 giugno. In collegamento dalla Sardegna, il Presidente Airgest Salvatore Ombra ha affermato: “Da Birgi abbiamo una distanza di sei ore per Dubai. E’ un evento importante che ci ha spinti a fare qualcosa per il nostro territorio. Il vantaggio è quello di poter offrire un volo completo verso gli Emirati”.

Presenti, tra gli altri anche Dora Paradies, responsabile per l’Italia di Expo Dubai 2020 e il Presidente Sicindustria, settore del marmo, Giovanni Castiglione.