Salemi: cocaina in un barattolo in garage e droga varia, arrestato un meccanico. VIDEO

I Carabinieri della Stazione di Salemi con il prezioso contributo delle Unità Cinofile dei Carabinieri di Trapani hanno svolto nei giorni scorsi mirati servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al contrasto del fenomeno della detenzione e traffico illecito di sostanza stupefacente. In particolare, nella giornata di venerdì appena trascorso, i Carabinieri, hanno arrestato un cittadino 60enne, meccanico, con precedenti di polizia e deferito due giovani per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Fatto ingresso presso gli appartamenti per la perquisizione domiciliare i militari dell’Arma infatti rinvenivano, in un garage attiguo a quello dell’abitazione di residenza del sessantenne, circa gr. 140 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, materiale per il confezionamento e nelle abitazioni di giovani cugini, già gravati da precedenti specifici, circa 22 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” e modica quantità di hashish.

L’atteggiamento particolarmente nervoso e poco collaborativo degli indagati, i quali dichiaravano di non possedere droga in casa, poco convinceva i Carabinieri che perquisivano ogni angolo dell’abitazione e delle pertinenze. Proprio in un magazzino adiacente l’appartamento dell’arrestato, all’interno di un barattolo pieno di riso era stata occultata la cocaina e ed il materiale per la pesatura ed il confezionamento.

L’uomo veniva tratto in arresto e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari così come disposto dall’A.G. competente in attesa di giudizio direttissimo svoltosi nella mattinata odierna dove è stato convalidato l’arresto e applicata la misura dell’obbligo di dimora presso il comune di Salemi con permanenza in casa nelle ore notturne .