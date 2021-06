Marsala, vietato l’uso irriguo della diga Rubino, Coppola interroga il sindaco

La diga Rubino gestita dall’Assessorato Regionale Dell’Energia ha vietato l’utilizzo dell’acqua da parte del Consorzio di Bonifica a causa della presenza di alga rossa nelle acque, così come rilevato dall’Agenzia per la protezione dell’Ambiente (ARPA).

“Come si può intuire – scrive il consigliere Flavio Coppola in una interrogazione rivolta al sindaco di Marsala, Massimo Grillo – il danno che deriva dalla mancata irrigazione dei campi che utilizzano le acque della diga Rubino sono e saranno ingenti se non si sblocca tale situazione. Ricordo che la quasi totalità dei fondi che utilizzano l’acqua dalla diga Rubino ricadono nel territorio di Marsala (versante nord) e marsalesi sono i proprietari.

Bisogna dire che la salute viene indubbiamente prima di ogni altra cosa, ma mi chiedo vi è un reale e ponderato rischio per la salute umana? Ho dovuto acquisire alcune informazioni per affermare che la normativa che inibisce l’uso delle acque contaminate è il rapporto ISTIAN (Istituto superiore di Sanità) che fa riferimento ai cianobatteri (provenienti anche dall’alga rossa) nelle acque destinate al consumo Umano o alla balneazione.

Ora da che ne so io il consorzio utilizza queste acque per l’irrigazione dei fondi agricoli e pertanto vorrei conoscere se vi sono studi o normative recenti che vietano l’uso per irrigazione. Torno a sottolineare che già adesso molti agricoltori stanno subendo un danno economico per le colture ortive (melone giallo in particolare) ma presto la problematica riguarderà i vigneti e gli oliveti. Per quanto sopra esposto si invita la S.V. ad intervenire presso le istituzioni competenti per affrontare con estrema celerità la problematica in questione al fine di trovare le soluzioni adeguate”