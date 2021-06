Il preside dell’Istituto Agrario: “mancano 16 aule dichiarate inagibili, chiediamo l’intervento del comune e dell’ex provincia”

In riferimento alla nota del L.C.C. di Trapani con la quale veniva notificata l’interdizione di un lato dell’Istituto Abele Damiani di Marsala, dove sono allocate 16 aule, l’aula magna e la sala docenti, e facendo seguito alla nota con la quale l’istituzione Scolastica ha chiesto la convocazione urgente di un tavolo tecnico, il preside Domenico Pocorobba scrive alle massime autorità della provincia e della città di Marsala:

“con la presente si ribadisce la gravità della situazione dovuta al fatto che gli “interventi necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza non potranno essere realizzati entro il corrente anno”, come si può evincere dalla stessa nota dell’Ente locale.

Si torna, dunque, a richiedere l’utilizzo dal 01 settembre 2021 di tutti i locali ricadenti all’interno della pertinenza dell’Istituto, dove sono a tutt’oggi ospitate le aule dell’Università con un contratto di comodato d’uso gratuito, fermo restando le aule del piano terra dove sono allocati i laboratori della stessa facoltà, o, in alternativa, solo per motivi eccezionali, l’individuazione, nelle vicinanze della scuola, di altri locali idonei ad ospitare le 16 predette aule.

“Si fa presente, infine, che risulterebbe improponibile effettuare doppi turni, vista la provenienza dalle diverse contrade del marsalese e da comuni limitrofi di più di 500 allievi e in considerazione del fatto che in orario pomeridiano sono previste le attività didattiche dei corsi serali con conseguente utilizzo dei laboratori. Si reitera, in definitiva, la convocazione di un tavolo tecnico”.