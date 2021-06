Ultima prova Campionato Silver, medaglie per la Marsala Gym Lab 

Lo scorso fine settimana a Messina, presso la tensostruttura del Cus Unime, si è svolta l’ultima prova del Campionato Regionale individuale Silver LB ed LA3.

L’Asd Marsala Gym Lab presente con 7 ginnaste nella categoria LB e 3 nella categoria LA3, lascia il segno e con grande soddisfazione arricchisce il palmares di medaglie. Nel livello LB le giovanissime marsalesi confermano i risultati della prima prova e portano a casa ben 5 ori (Cusenza Miriam cat. A2, Nizza Viola cat. A3, Angi Clara Cat. J1, Parisi Sofia Cat. J2, Lamia Erica Cat. S2), un argento (Casano Msrtina Cat. J1) e un bronzo (Bernardone Alessia Cat. A2).

Nel livello LA3, tre le ginnaste lilybetane alla prima esperienza di gara: con grande sorpresa si aggiudica un inaspettato argento nella categoria J2 la sciacchitana Cecilia Amato e si piazzano a metà classifica Viviene Gerardi nella categoria A2 (8°piazzamento) e Maria Lombardo nella categoria A3 (9° piazzamento).

“I risultati ottenuti dalle nostre ginnaste – riferisce la presidente Rosa Mangogna – sono molto importanti per la nostra associazione perché dimostrano costanza, amore, dedizione, progettualità e lavoro di squadra ossia quell’ equipaggiamento che ci rassicura sul futuro. Alle nostre ginnaste e allo staff auguro di proseguire in questo percorso roseo”.

Si conclude così il primo semestre di gare per il settore Silver già in preparazione per il nuovo anno sportivo e forte attesa per il criterium giovanile del 9/10/11 luglio a Napoli che vedrà impegnata la ginnasta Gold Serena Catania.