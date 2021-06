Le rubano la vettura, i Carabinieri la ritrovano a Mazara. Ladri a bordo con eroina

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo sono interventi per il furto di un autovettura denunciando per tale motivo un soggetto castelvetranese di 45 anni, con precedenti di Polizia.

Nel tardo pomeriggio giungeva presso la centrale operativa la denuncia da parte di una donna alla quale avevano rubato l’autovettura in pieno centro a Castelvetrano. Dai primi accertamenti ed avendo i dati modello colore e targa i Carabinieri diramavano le ricerche informando anche i colleghi in servizio presso i territori limitrofi.

La macchina veniva così localizzata da un equipaggio dei Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo impegnata in un normale servizio di controllo del territorio nei pressi della Via delle Democrazie. Con non poche difficoltà, i militari operanti, riuscivano a bloccare l’uomo a bordo dell’auto unitamente ad altri 2 soggetti tutti e tre segnalati alla locale Prefettura in quanto trovati in possesso di modica quantità di eroina.

L’uomo veniva denunciato per furto e l’autovettura riconsegnata alla legittima proprietaria la quale senza la sua macchina avrebbe avuto estreme difficoltà nel fare la spesa e sbrigare le faccende quotidiane.

La repentina segnalazione della donna ed il tempestivo intervento dei Carabinieri della due Compagnia che con coordinazione hanno interagito hanno permesso di recuperare l’auto in meno di 20 minuti