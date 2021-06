Marsala: bonus spesa per famiglie bisognose, riaperti i termini per le richieste

Il Comune di Marsala, con un nuovo Avviso Pubblico, ha riaperto i termini per l’assegnazione dei “Bonus Spesa” in favore dei cittadini residenti che, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, versino in condizione di disagio economico. Interessati sono le famiglie bisognose che non hanno già ottenuto il beneficio con il precedente Avviso (scaduto il 5 Maggio). Com’è noto, anche l’Amministrazione Grillo ha proceduto all’applicazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, così come disposte dal Governo Nazionale, destinando la somma di circa 750 mila euro per l’assegnazione di “Buoni Spesa” da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità in farmacie ed esercizi commerciali convenzionati. La domanda, compilata online sul sito web comunale (http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30867), dovrà essere presentata dall’intestatario della scheda anagrafica nel seguente periodo: dalle ore 8 del 14 Giugno alle ore 14 del 26 Giugno 2021.

Restano identici i criteri – già fissati dalla Giunta Grillo – per l’assegnazione dei “buoni spesa”. In particolare: nucleo familiare composto da 1 solo soggetto, 200 euro in buoni spesa; da 2 a 3 soggetti, 300 €; da 4 a 5 soggetti, 400 €; nucleo familiare composto da oltre 5 soggetti, 500 euro. Hanno priorità i nuclei familiari non assegnatari di sostegni pubblici, ad eccezione di assegno di invalidità, indennità di frequenza e accompagnamento. Conclusa questa prima assegnazione, le eventuali risorse rimanenti consentiranno l’elargizione dei “buoni spesa” anche ai nuclei familiari percettori di reddito e/o sostegni economici (quali Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni ed altre forme di sostegno locale, regionale e nazionale) inferiori a 400 euro mensili, riferiti al periodo compreso tra Gennaio, Febbraio e Marzo 2021. I cittadini che non dispongono di supporti informatici per l’accesso al sito, nonché abbiano difficoltà per la presentazione della domanda stessa, potranno rivolgersi a Patronati e CAF operanti a Marsala: sarà loro cura inoltrare la domanda su delega del richiedente.