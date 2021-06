Coronavirus nel trapanese, nuovo exploit di guariti

Scende a 319 il numero dei positivi in provincia di Trapani. Un’ulteriore flessione per il territorio trapanese, che vede un incremento dei guariti, che raggiungono quota 13.344 (+48 rispetto a ieri). Si confermano 4 i Comuni Covid free in provincia: Buseto Palizzolo, Poggioreale, Salaparuta e Pantelleria. Il numero più alto di contagi si registra a Marsala (54), Trapani (52), Castelvetrano (47), Mazara del Vallo (36), Paceco (30), Alcamo (29), Erice (21), Campobello di Mazara (13). Sotto quota dieci troviamo invece: Valderice (9), Calatafimi Segesta (5), Custonaci (5), Castellammare del Golfo (3), Santa Ninfa (3), San Vito lo Capo (3), Partanna (2), Gibellina (2), Salemi (2). Un solo positivo, attualmente, a Favignana, Petrosino e Vita.

Sono stabili (335) i decessi dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, mentre i ricoveri sono 20 (+1 rispetto a ieri), tutti ordinari. Si conferma l’assenza di casi in terapia intensiva nelle strutture del trapanese. Nelle ultime 24 ore i tamponi processati sono stati 462, i test per la ricerca dell’antigene 258.