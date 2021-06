Petrosino: morto l’ex sindaco Enzo Licari, determinante per la nascita del Comune autonomo

E’ deceduto il professor Enzo Licari, ex primo cittadino e punto di riferimento per la comunità di petrosilena. Lo ha annunciato su Facebook il sindaco Gaspare Giacalone: “… insegnante, appassionato di Storia e più volte Consigliere comunale, ha ricoperto la carica di sindaco, democristiano. È stato tra i padri più attivi e determinanti della nascita di Petrosino come Comune autonomo. Sotto la sua presidenza del comitato pro-autonomia, infatti, il nostro Comune venne dichiarato autonomo. Esprimo a nome mio personale e di tutta la cittadinanza profondo cordoglio e condoglianze ai familiari. Un grazie immenso da parte di tutti noi, riposi in pace professore“.