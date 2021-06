Nadal batte Sinner in 3 set e vola ai quarti del Roland Garros

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Niente da fare per Jannik Sinner contro Rafael Nadal al Roland Garros. Dopo un inizio in salita, subito indietro 3-1, l’altoatesino sembrava aver trovato la chiave per mettere in difficoltà il maiorchino. Sul 5-3 a favore, però, si è spenta la luce di Sinner, che ha sprecato la possibilità di servire per il primo set sul 5-4. Da quel momento è stato un monologo di Nadal: con un parziale di 16 game a 3, lo spagnolo ha chiuso 7-5 6-3 6-0 in due ore e un quarto di gioco sul campo Philippe-Chatrier. Lo spagnolo, 13 volte vincitore sulla terra battuta del Roland Garros, conquista così l’accesso nei quarti di finale: tornerà in campo mercoledì contro l’argentino Diego Schwartzman per un posto in semifinale contro il vincente della sfida tra Nole Djokovic e Matteo Berrettini, ultimo azzurro rimasto in gara.

