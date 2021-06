Il Comune di Marsala sigla Protocollo d’Intesa con Trapani Film Commission per la promozione del territorio

Su deliberazione della Giunta, l’Amministrazione comunale di Marsala ha siglato un protocollo d’intesa gratuito con la ‘Trapani Film Commission West Sicily’, finalizzato alla promozione territoriale e allo sviluppo delle risorse umane in ambito cinematografico e televisivo.

La ‘Trapani Film Commission’ è un’associazione no profit e apolitica che opera nel campo della cinematografia e dello spettacolo nazionale e internazionale, al fine di stringere collaborazioni con case cinematografiche e operatori del settore pubblicitario, televisivo e teatrale.

All’incontro erano presenti il sindaco, Massimo Grillo, l’assessore al Turismo, Oresta Alagna, e Ivan Ferrandes, location manager e presidente della ‘Trapani Film Commission’.

“Abbiamo rilevato l’opportunità di avviare un percorso comune finalizzato alla promozione di Marsala – dice il sindaco Grillo – dal momento che il nostro territorio si presta ad essere set privilegiato di produzioni cinematografiche televisive e pubblicitarie. L’intesa contribuirà a generare indotto economico e occupazione sul territorio; scopo dell’accordo è anche quello di promuovere l’impiego delle risorse tecniche, professionali e artistiche esistenti proponendole alle produzioni che sceglieranno la nostra città per ambientare i loro film”.

“La Trapani Film Commission – sottolinea l’assessore Alagna – oltre ad assicurare le condizioni favorevoli per le riprese cinematografiche e televisive fornendo supporto professionale ed assistenza logistica, si impegna a favorire il più possibile il nostro territorio come protagonista. Un’ottima occasione per promuovere ancora e meglio Marsala”.