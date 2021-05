PD Egadi: “La Liberty Lines fa ritardare le tratte per gli studenti, genitori protestano”

“Da qualche giorno riceviamo tantissime segnalazioni di genitori allarmati poiché i loro figli non riescono ad avere il titolo di viaggio per entrare in tempo nei plessi scolastici o nei Licei”, dichiara Pietro Giangrasso, vice segretario vicario PD Isole Egadi.



“È inaccettabile e gravissimo che la società Liberty Lines – continua l’esponente Dem – continui a creare disagi alla comunità delle Egadi rimandando gli studenti a prendere l’aliscafo delle ore 7:35 o addirittura quello delle ore 8.00 poiché non ci sono più posti disponibili, visto anche l’afflusso turistico, così facendo la società se pur involontariamente comprometterebbe il diritto allo studio agli studenti isolani. Chiediamo alla società – conclude Giangrasso – di ripristinare il servizio della bigliettazione riservando più posti per gli studenti, considerando che la società già possiede un elenco, così permettendo ai ragazzi di poter essere presenti in orario per le ultime interrogazioni, considerando anche che mancano poco più di due settimane alla fine dell’anno scolastico”.