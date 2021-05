Coronavirus nel trapanese, positivi sotto quota 500

Scende sotto quota 500 il numero degli attuali positivi in provincia di Trapani. Non accadeva dallo scorso mese di ottobre. Rispetto all’ultimo report dell’Asp, c’è stata infatti un’ulteriore flessione dei contagiati da Coronavirus, al netto di decessi e guarigioni in provincia. Attualmente, i positivi sono 490, così suddivisi nei vari Comuni:

Alcamo 57, Buseto Palizzolo 0, Calatafimi Segesta 7, Campobello di Mazara 3, Castellammare del Golfo 6, Castelvetrano 68, Custonaci 1, Erice 33, Favignana 3, Gibellina 6, Marsala 88, Mazara del Vallo 70, Paceco 26, Pantelleria 1, Partanna 2, Petrosino 5, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 2,

San Vito lo Capo 4, Santa Ninfa 3, Trapani 92, Valderice 13, Vita 0. Allo stato attuale, i soggetti ricoverati sono 30, di cui 2 in terapia intensiva e 28 presso i reparti Covid. Sono, invece, 460, i pazienti in isolamento domiciliare, che attendono il completamento del processo di negativizzazione e il conseguente via libera dell’Asp per tornare alle proprie attività di routine.

Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, in provincia si sono registrati 330 decessi e 13.038 guarigioni. Nelle ultime 24 ore i tamponi molecolari processati sono stati 395, i test per la ricerca dell’antigene 377.